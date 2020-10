Horeca nog langer dicht

Twee weken geleden kondigde het kabinet een ’gedeeltelijke lockdown’ aan voor vier weken. Dinsdag zou het ’evaluatiemoment’ zijn. De Jonge heeft laten weten dat nu al duidelijk is dat de maatregelen moeten worden verlengd. Dat is volgens de minister nodig omdat het nog wel even gaat duren voor de besmettingsgraad laag genoeg is.

Voor extra maatregelen is het volgens Rutte nu nog te vroeg. „We weten dat het effect pas na een week of twee zichtbaar is. We weten het nu nog niet precies. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken en nu al harder op de rem te trappen”, legt Rutte uit. „De cijfers blijven hoog en moeten naar beneden.”

Schrikbeeld

Er komt volgende week dinsdag weer een persconferentie, maar het kan eerder als de cijfers nog harder omhoog schoten. „Een volledige lockdown is wel echt het schrikbeeld”, zegt de premier. „Daarom blijven we tegen iedereen zeggen: leef de regels na.”

Minister De Jonge stelt dat eventuele maatregelen effect kunnen hebben op de snelheid van de daling van het aantal besmettingen. Het besmettingsgetal vlakt af, maar moet volgens de bewindsman nog rap dalen.

Kerst en Sinterklaas

Voor Sint Maarten en Sinterklaas heeft Rutte geen goed nieuws. Volgens de premier moeten mensen er rekening mee houden dat deze tradities in kleine kring moeten worden gevierd. „Voor de kerst is het nu nog niet te voorspellen hoe het zich gaat ontwikkelen.”

Woensdag is het tweewekelijkse debat in de Tweede Kamer over de corona-aanpak. Voor het debat neemt RIVM-hoofd Jaap van Dissel de politici mee door de actuele cijfers.