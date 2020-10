Rutte en De Jonge geven update over coronacrisis

Twee weken geleden kondigde het kabinet een ’gedeeltelijke lockdown’ aan voor een maand. Dinsdag zou het ’evaluatiemoment’ zijn. Maar omdat het nog te vroeg is om in de cijfers de effecten te meten van onder andere de sluiting van horecabedrijven is er besloten om nog even te wachten met extra maatregelen om het coronavirus te beteugelen.

Naar verwachting zullen Rutte en De Jonge stevig benadrukken dat iedereen zich aan de coronaregels moet houden. Het zijn cruciale dagen: als het besmettingsgetal niet daalt en de ziekenhuiscapaciteit verder in het nauw komt lijkt een lockdown zoals in het voorjaar een reëel scenario.

Rutte benadrukte afgelopen vrijdag al dat ’alle scenario’s’ op tafel liggen. Te denken valt aan sluiting van winkels en sportscholen. Woensdag is het tweewekelijkse debat in de Tweede Kamer over de corona-aanpak. Voor het debat neemt RIVM-hoofd Jaap van Dissel de politici mee door de actuele cijfers.