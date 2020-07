Man houdt zich aan woord en deelt jackpot van 22 miljoen met beste vriend

Ⓒ Youtube Wisconsin Lottery

Menomonie - In 1992 maakten twee vrienden een belofte: als een van hen de Poweball-jackpot zou winnen, zouden zij de winst delen. Bijna dertig jaar later was het zo ver. Thomas Cook kocht eerder deze maand het winnende lot in de Amerikaanse plaats Menomonie en deelde de 22 miljoen dollar met zijn beste vriend Joe Feeney.