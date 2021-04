Gemeente Breda geeft geen vergunning voor 538 Oranjedag

Burgemeester van Breda Paul Depla zegt dat het festival niet kan doorgaan omdat de veiligheid in het geding kwam. „De politie krijgt steeds meer signalen dat de 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de Fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien. Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld.”

De zender Radio 538 werkt aan een alternatief, mensen die kaarten hebben gekocht, krijgen het geld terug.

„Met ’538 Oranjedag’ wilde 538 als Fieldlab-evenement bijdragen aan de organisatie van veilige en verantwoorde events in de toekomst. We gaan er alles aan doen om samen met de 538-dj’s en artiesten alsnog op 27 april het Koningsdaggevoel bij 17 miljoen mensen thuis te brengen. Want Koningsdag = 538”, zo laat Coco Hermans, de Radio Director 538, weten.

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender op 24 april zouden 10.000 mensen aanwezig zijn. Initiatiefnemers van een petitie hadden daar geen enkel begrip voor. „Het vieren van een feest met 10.000 man op vierhonderd meter van een door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, schrijven ze.

Ook festival Lichtenvoorde geschrapt

Ook het Startschotgala, een festival in Lichtenvoorde, dat over een kleine twee weken plaats zou vinden gaat niet door. Naar verwachting zouden er 10.000 feestvierders afkomen op het Achterhoekse testevenement. De organisatie heeft besloten na de ophef rond het 538 Oranjefeest het op 1 mei geplande feest te annuleren.