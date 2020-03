LIVE | Tweede Kamer wordt bijgepraat door experts

Onze verslaggever Alexander Bakker is aanwezig bij het debat. Volg zijn live tweets onderaan dit bericht.

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM schuift aan in de Kamer. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care praat Kamerleden bij. De zogeheten ‘technische briefing’ is bedoeld om Kamerleden die woensdagmiddag het kabinet bevragen over maatregelen om COVID-19 te beteugelen, met voldoende kennis van zaken op pad te sturen.

Het debat zal gaan over noodmaatregelen die de afgelopen dagen door het kabinet zijn ingesteld en aangekondigd. Bijvoorbeeld over de sluiting van horecagelegenheden en het noodpakket dat gisteren werd gepresenteerd om ondernemers tegemoet te komen. Vragen zijn er nu al in overvloed, bijvoorbeeld over of er wel voldoende mondkapjes zijn.

Het is het enige debat in de Tweede Kamer deze week. De agenda is sterk uitgedund om alle aandacht op bestrijding van het virus te richten en om besmetting in het Kamergebouw te voorkomen.