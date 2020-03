LIVE | Van Dissel: Groepsimmuniteit geen doel op zich

Onze verslaggever Alexander Bakker is aanwezig bij het debat. Volg zijn live tweets onderaan dit bericht.

Volgens Van Dissel is de nadruk bij de bestrijding van het coronavirus wellicht teveel komen te liggen op groepsimmuniteit. Hij noemt berichtgeving daarover ’framing’. In een toelichting aan de Tweede Kamer zegt hij dat groepsimmuniteit ’geen doel op zich is’.

Als een hele groep besmet raakt is er groepsimmuniteit. „Dan onstaat er een groep die het niet meer oploopt en daardoor verterken ze het effect van interventies. Uiteindelijk moeten we toe naar een vaccin voor de hele bevolking.” Van Dissel is ook kritisch op zichzelf als het gaat om berichtgeving over die groepsimmuniteit. „Ik ben daar zelf misschien debet aan.”

Premier Rutte vertelde in zijn toespraak dat ’gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen’ een manier is om het virus te lijf te gaan. Hoe groter die groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen, was zijn boodschap.

Van Dissel schetst drie scenario’s om het virus te bestrijden. Bij de eerste worden geen interventies gedaan. Dan komen er snel veel besmettingen, maar dat aantal neemt ook snel af.

Het tweede scenario gaat uit van maximale controle. In dat geval kunnen mensen bijvoorbeeld niet naar hun werk en niet naar de kroeg. Het aantal besmettingen neemt dan langzamer toe en af. Het derde scenario gaat uit van een lock-down. Het aantal besmettingen neemt dan eerst af, maar daarna weer toe omdat een land niet op slot kan blijven.

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care praat Kamerleden bij. De zogeheten ‘technische briefing’ is bedoeld om Kamerleden die woensdagmiddag het kabinet bevragen over maatregelen om COVID-19 te beteugelen, met voldoende kennis van zaken op pad te sturen.

Het debat zal gaan over noodmaatregelen die de afgelopen dagen door het kabinet zijn ingesteld en aangekondigd. Bijvoorbeeld over de sluiting van horecagelegenheden en het noodpakket dat gisteren werd gepresenteerd om ondernemers tegemoet te komen. Vragen zijn er nu al in overvloed, bijvoorbeeld over of er wel voldoende mondkapjes zijn.

Het is het enige debat in de Tweede Kamer deze week. De agenda is sterk uitgedund om alle aandacht op bestrijding van het virus te richten en om besmetting in het Kamergebouw te voorkomen.