Jongen (13) dood door aanstekergas

1 / 2 1 / 2 De brandweer haalt het slachtoffer zondag uit de woning aan de Haarlemmerstraat. Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Een 13-jarige jongen is zondag in Amsterdam overleden na het innemen van aanstekergas. De jongen kreeg het gas binnen tijdens het spelen in een bovenwoning in de Haarlemmerstraat.