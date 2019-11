OM vervolgt prediker Soennah-moskee Den Haag om vrouwenbesnijdenis

„Aanzetten tot genitale verminking, is aanzetten tot geweld”, stelde Musa. „Genitale verminking is een gruwelijke manier om de macht en het eigenaarschap van de man over de vrouw in stand te houden.” Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden. As Soennah haalde de de cursus van de website en verklaarde dat vrouwenbesnijdenis werd afgekeurd.

De moskee stelde in de videocursus in het Arabisch dat genitale verminking van meisjes niet verplicht, maar wel ’aanbevolen’. ’Besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten minder.’

„De As Soennah is een moskee met een Marokkaanse achtergrond”, zegt Musa. „Een gemeenschap waarin genitale verminking nooit voorgekomen is. Dat deze aanbevelingen nu wel gepredikt worden, is een gevaarlijke ontwikkeling.”

Na vertaling, bestudering en juridische duiding van het filmpje, waarbij het OM ook de vrijheid van meningsuiting en van religie meenam in de overweging, besloot justitie dat de medewerker zich voor de rechter moet verantwoorden. Op 18 december is er een eerste zitting.