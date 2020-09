Na corona-mishandeling café Medemblik: ’Dit was niet eerste incident’

Ⓒ DE TELEGRAAF

Medemblik - De politie is op zoek naar nog twee verdachten die betrokken waren bij een incident in café ’t Zeepaardje in Medemblik waarbij twee gemeentelijke toezichthouders afgelopen weekeinde werden bedreigd met de dood, mishandeld en tegen hun wil vastgehouden. De uitbater van het café zit sinds zaterdagnacht vast.