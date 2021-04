Groep 64- tot 70-jarigen vreest tussen wal en schip te vallen bij vaccinaties

Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Tussen de 64 en 70 jaar en zo snel mogelijk een coronavaccin? Dat kan soms via de huisarts. Maar over enkele weken kan het ook via de GGD. Dat antwoorden de GGD’s en huisartsen in Groningen en Drenthe op de vele vragen van inwoners in de leeftijdsgroep van 64 tot 70 jaar. Deze groep vreest tussen wal en schip te vallen nu wel de 60- tot 65-jarigen aan de beurt zijn bij de huisarts en de 70-plussers aan de beurt zijn bij de GGD. „Het is gewoon erg complex”, erkent woordvoerder Linda van der Heide van de GGD Drenthe.