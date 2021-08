Premium Het beste van De Telegraaf

125-jarige Willem II overleeft alle stormen Tilburg viert feest: eeuwige liefde voor het rood, wit en blauw

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Feest bij Willem II. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Willem II bestaat donderdag 125 jaar. In het betaalde voetbal zijn alleen Sparta en Vitesse ouder dan de eerste kampioen in het Nederlandse profvoetbal. De Tilburgse club heeft met Joris Mathijsen een van de belangrijkste exponenten. De huidige technisch directeur is een product van de eigen opleiding. Hij reikte tot 84 interlands, al wil hij er aan één liever niet herinnerd worden.