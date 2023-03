Drie doden en diverse blind geraakte slachtoffers door besmette oogdruppels in VS

De ’Artificial Tears Lubricant Eye Drops’, die verkocht worden door EzriCare enDelsam Pharma, werden begin februari voor het eerst teruggeroepen. Ondertussen blijkt uit een update van het Amerikaanse voedselagentschap Food and Drug Administration (FDA) en de Centra voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) dat er in 16 Amerikaanse staten al 68 patiënten geïdentificeerd zijn met een besmetting met de ’pseudomonas aeruginosa’-bacterie.

De gezondheidsdiensten kregen al acht meldingen van mensen die hun zicht kwijt zijn en vier patiënten moesten hun oogbal operatief laten verwijderen. Intussen overleden al drie patiënten aan de gevolgen van de bacterie.

De ‘pseudomonas aeruginosa’-bacterie. Ⓒ AP

De FDA en CDC roepen consumenten op om het middel niet meer te gebruiken. „Patiënten die het product gebruikten en symptomen vertonen of een ooginfectie hebben moeten onmiddellijk naar de dokter”, klinkt het.

Symptomen zijn gele, groene of heldere afscheiding uit het oog, pijn of ongemak in het oog, roodheid van het oog of ooglid, het gevoel alsof er iets in het oog zit, verhoogde gevoeligheid voor licht en wazig zicht.

Geopende flesjes van het middel bleken de bacterie te bevatten. Het gaat om een zeldzame stam van de ’pseudomonas aeruginosa’-bacterie, die nog nooit eerder is opgedoken in de VS. Ongeopende flesjes worden nog getest om te bepalen of de besmetting tijdens het productieproces heeft plaatsgevonden.