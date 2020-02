Windstoten op komst: carnavalsoptochten op zondag afgelast

Ook op zaterdag gooide het slechte weer roet in het eten. Zo werd de carnavalsparade in Lampegat, de rest van het jaar beter bekend als Eindhoven, afgelast. Ook de optochten in onder meer Stompetoren, Broek op Langedijk, Noordwijkerhout en Culemborg gaan dit weekend niet door.

Ook op andere plekken wordt de harde wind mogelijk een spelbreker. In meerdere steden wordt gekeken of er maatregelen moeten worden genomen in verband met de weersverwachting.

Veiligheid in het geding

Organiserende verenigingen en gemeenten stellen dat de veiligheid van deelnemers en bezoekers niet kan worden gegarandeerd vanwege de harde wind. Carnavalsverenigingen noemen het besluit de tocht af te gelasten emotioneel maar noodzakelijk gezien het risico. Overigens gaan in de meeste plaatsen andere carnavalsfestiviteiten wel door.

Bekijk ook: Carnavalsoptocht Eindhoven zaterdag afgelast om wind

Regen en wind mogen voor feestgangers uit het hele land de pret niet drukken. Op veel plekken wordt er volop gefeest:

Carnavalsvereniging C.V. de Kloosterwiekers bestaat 55 jaar. Dat wordt in Ter Apel gevierd met een biertje in de hand. Ⓒ Martin Nuver

Lachen geblazen in Mierlo. Ⓒ Rob Engelaar

Door Soest reden ’legervoertuigen’ op de zaterdagmiddag.

Dit artikel wordt aangevuld met het laatste nieuws.