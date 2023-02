Trouwdag gaat mis: bruid (32) krijgt woedeaanval na ’duur kappersbezoek’

Door Onze redactie

Ter illustratie Ⓒ Engin Akyurt

Beieren - In de Duitse deelstaat Beieren kreeg een trouwdag een bijzondere wending nadat de bruid vond dat haar bezoek aan de kapper veel te duur was. Ze kreeg een woedeaanval in de kapsalon en is vervolgens vertrokken uit de salon, waar ze maar de helft van het bedrag betaalde en wegrende.