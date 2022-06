Nieuw bestuur voor omstreden scholengroep SvPO

Het interim-bestuur is voorgedragen door het ministerie van Dennis Wiersma (Onderwijs). Hij eiste eerder, onder meer in De Telegraaf, dat Van Denderen het veld zou ruimen wegens (financieel) wanbeheer. Het interim-bestuur moet nu aan de slag met het benodigde herstel, laat het ministerie dinsdag weten.

„De leiding van de SvPO-scholen komt nu in handen van vijf door het ministerie voorgedragen bestuurders, die beschikken over ruime ervaring op verschillende onderwijsterreinen”, aldus Wiersma in een toelichting. „Het is goed dat de SvPO-bestuurder tot de conclusie is gekomen dat hij in het belang van de leerlingen beter kan vertrekken.” De Kamer debatteert woensdag over de gang van zaken bij de omstreden scholengroep.

Kwaliteit

Van Denderen gaf in april aan te vertrekken en daar verder geen voorwaarden aan te verbinden. Wiersma zei eerder ook de miljoenen aan onderwijsgeld te willen terughalen. „Er is 22,5 miljoen uitgegeven aan zaken waar onderwijsgeld niet voor bedoeld is”, aldus Wiersma. „Daar heeft de Inspectie ook aangifte van gedaan. Dit geld moet nu ook als de wiedeweerga weer terugbetaald worden.”

Naast het financiële wanbeheer, laat ook de kwaliteit van de SvPO-scholen te wensen over. Drie van de acht scholen – de groep heeft scholen in onder meer Utrecht, Amsterdam en Hoorn – krijgen het oordeel ’zeer zwak’, en ook de rest van de scholen moet op onderdelen de kwaliteit verbeteren.

Het frustreert Wiersma dat scholen lang weg kunnen komen met het bieden van slecht onderwijs, zei hij eerder in gesprek met De Telegraaf. „Je kan hier als school heel lang door het ijs zakken voordat wij zeggen: het is klaar. Het irriteert mij dat scholen jarenlang achter elkaar slecht beoordeeld worden. Daarbij weet je eigenlijk dat ze jarenlang onder de maat onderwijs geven aan leerlingen.” De nieuwbakken minister is naar eigen zeggen dan ook van plan om daar sneller tegen op te treden. „Het gaat ten koste van kinderen. En vooral bij kinderen die jong zijn, is dat is nogal wat.”