Drie MH17-verdachten veroordeeld tot levenslang

Aan het begin van de uitspraak is meteen gemeld dat de rechtbank bewezen acht dat MH17 is neergehaald met een Buk-raket die is afgeschoten vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne. Dit om alvast wat „spanning” weg te nemen, zo werd uitgelegd. De rechtbank ziet „een overvloed aan bewijs.” De rechtbank noemde onder meer foto’s van een rookspoor, satellietgegevens van het weiland met klaarblijkelijke brandsporen, zendmastgegevens en de verklaringen van een anoniem gebleven getuige.

Volgens de rechtbank is het ook „ondenkbaar” dat deze hoeveelheid bewijsmateriaal „gefabriceerd” zou zijn. In de wrakstukken van het vliegtuig en in de lichamen van de inzittenden zijn ook vlindervormige fragmenten gevonden die in Buk-raketten zitten.

Poelatov is de enige die zich heeft laten vertegenwoordigen door advocaten. Zij bepleitten eerder dat in hun ogen niet bewezen is dat MH17 is neergehaald met een Buk-raket vanaf het genoemde landbouwveld.

