LIVE Rechtbank doet uitspraak MH17-proces

De voorzitter van de rechtbank zei dat de rechtszaak „een onuitwisbare indruk” heeft gemaakt. „Tegelijkertijd is het een gewone strafzaak volgens Nederlandse regels.” Aan het begin is meteen gemeld dat de rechtbank bewezen acht dat MH17 is neergehaald met een Buk-raket die is afgeschoten vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne.

Verdachten

De vier verdachten - rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60), diens assistent Oleg Poelatov (56) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50) - hangt een levenslange celstraf boven het hoofd als ze schuldig bevonden worden. Zij hebben volgens het Openbaar Ministerie een rol gehad in het binnenhalen of wegbrengen van de Buk-raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht is geschoten.

