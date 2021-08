Harde kritiek op genderinclusiviteit Gouden Kalf: ’Kijk ons eens hip zijn’

Premium Film

’Niks vreemds aan’: Luizenmoeder doet aan partnerruil

Recentelijk zorgde het sympathieke Meskina nog voor een frisse bries binnen de Nederlandse romkom. Maar verder was, is en blijft het niveau van de polderzwijmelaar tamelijk armoedig. Ook Niks vreemds aan zal daar geen verandering in brengen.