Gewonde door steekvlam bij strandtent in Zandvoort, trauma-arts ingevlogen

Het incident gebeurde even na half twaalf bij een strandtent aan de Boulevard Paulus Loot. Volgens een woordvoerder van de politie raakte de persoon door een steekvlam gewond.

Ⓒ Michel van Bergen

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en later heeft de ingevlogen trauma-arts medische ondersteuning verleend. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.

De woordvoerder van de politie had verder nog geen details of het om een medewerker of klant gaat.