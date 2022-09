Paus Johannes Paulus I zalig verklaard

Johannes Paulus I was een van de kortst dienende pausen uit de geschiedenis. Hij zat pas 33 dagen op de heilige stoel, toen hij op 28 september 1978 op 65-jarige leeftijd overleed. Zijn plotselinge dood en de onhandige communicatie van het Vaticaan daaromheen gaven aanleiding tot wilde en nooit bewezen geruchten. Zo zou hij zelfmoord hebben gepleegd omdat hij geen paus wilde zijn of zijn vermoord door tegenstanders binnen de kerk.

Wegens zijn glimlach werd Johannes Paulus I wel de lachende paus genoemd, iets waar ook paus Franciscus zondag bij stilstond. Johannes Paulus I "lachte tot het allerlaatste moment", zei de paus. Hij werd met een glimlach om zijn lippen op zijn sterfbed gevonden.

Johannes Paulus I werd in 1912 als Albino Luciani geboren in een stadje in de Dolomieten en was de laatste Italiaanse paus. In oktober vorig jaar schreef het Vaticaan een wonder aan hem toe, een noodzakelijke voorwaarde voor een zaligverklaring. Door zijn tussenkomst zou in 2011 een ernstig ziek Argentijns meisje zijn genezen.

Een zaligverklaring kan een opstap zijn naar een heiligverklaring. Daarvoor zijn minstens twee wonderen nodig. Zowel de voorganger van Johannes Paulus I, Paulus VI, als zijn opvolger, Johannes Paulus II, is heilig verklaard.