Lange celstraf voor geruchtmakende ontvoering van Cleo (4)

Kopieer naar clipboard

Cleo Smith met haar moeder Ellie Smith. Ⓒ ANP

De man die de vierjarige Cleo Smith in oktober 2021 gedurende 18 dagen ontvoerde, verdwijnt voor 13 jaar achter de tralies. Dat heeft een Australische rechtbank bepaald. Het land was weken in de ban van de geruchtmakende ontvoeringszaak.