G7-landen trekken 20 miljoen uit voor Amazone

De regenwouden in Brazilië kampen met een recordaantal natuurbranden. Ⓒ AFP

BIARRITZ - De G7-landen hebben besloten om 20 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van de bosbranden in de Amazone. De Franse president Emmanuel Macron zei maandag in Biarritz dat het geld voornamelijk is bedoeld voor de inzet van blusvliegtuigen.