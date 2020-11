Bizarre blauwe zeedraakjes spoelen aan op het strand van Zuid-Afrika

De schelploze weekdieren werden gevonden op Fish Hoek Beach in de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika door een vrouw die een wandelingetje langs het strand maakte, meldt The Sun.

Maria Wagener vertelt dat ze langs de kust slenterde toen ze de smurfachtige zeeslakken zag. Ze omschrijft de beestjes als een kruising tussen een hagedis, een octopus en een vogel.

„Ik had ze waarschijnlijk terug in zee gelegd als ik iets had gehad om ze op te tillen, maar ik heb ze niet aangeraakt”, vertelt ze. „Ik raap wel vaak zeesterren op om ze terug te brengen naar de zee, maar ik had het gevoel dat deze wel eens zouden kunnen steken.”

Blauwe draken voeden zich met onder meer Portugese oorlogsschepen (een soort giftige kwallen) en andere giftige waterdiertjes. Vervolgens gebruikt de blauwe draak de giftige cellen om vijanden af te weren met een nog sterkere steek, die misselijkheid, pijn en braken kan veroorzaken.

Maria Wagener, die foto’s van de blauwe wezentjes op haar Facebook-pagina deelde, zegt dat de ’draakjes’ waarschijnlijk weer terug de zee in zijn gespoeld doordat het vloed werd.