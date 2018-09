Links wacht op een wonder

De partij die onder Diederik Samsom 38 zetels haalde, bungelt momenteel in peilingen op een zevende plaats. Vaak zijn de sociaaldemocraten de afgelopen jaren door Nederland gewaarschuwd dat ze de verkeerde koers voeren; het was tegen dovemansoren gericht. In de PvdA wordt inmiddels erkend dat er een wonder moet gebeuren, wil het op 15 maart nog wat worden met de partij. Het tweede RTL-debat is voor lijsttrekker Asscher uitgedraaid op een avondje onzichtbaar zijn.

De PvdA-campagne blinkt uit in chaos. Het zaadje hiervoor is door voorzitter Hans Spekman geplant, met zijn ondoordachte en mislukte lijsttrekkersverkiezing. Niet alleen werd ’doorknokker’ Samsom aan de kant gezet; de nieuwe leider Asscher werd in het diepe gegooid. Jarenlang bevond de vicepremier zich in de comfortabele positie dat het gewicht van de partij niet op zijn schouders maar op die van Samsom rustte. Hij runde in feite zijn eigen winkel op het ministerie van Sociale Zaken, omringd door een groep vertrouwelingen die hij bij de start van zijn ministerschap had meegenomen uit Amsterdam. Mensen die, zo wordt gezegd, weliswaar PvdA-lid zijn, maar die hun partij verder niet kennen of er de benen voor uit hun lijf lopen. En vice versa.

Asschers campagne moest hierdoor opgestart worden vanaf nul, met nieuwe mensen die het stuur van de reeds uitgedunde Samsom-entourage overnamen. De gehoopte electorale aanjager die de lijsttrekkersverkiezing moest worden, bleef uit. En dus moest Asscher kiezen of hij de campagne op de toekomst zou richten en de regeringsdeelname zou wegpoetsen, of juist trots is op het feit dat het land uit de crisis is geholpen. Het is een combinatie van beide geworden, met nog wat extra’s. Hierdoor is het volstrekt onhelder geworden waar de PvdA nu voor staat.

De ene dag pleit Asscher voor fatsoen en speelt hij de aspirant-premier, de andere dag praat hij over ’de grote bek’ van CDA-voorman Buma. De ene dag is Mark Rutte nog een ’slap aftreksel van een populist’, de andere dag heeft hij spijt van die kwalificatie. De ene dag pleit hij voor een pact op links, de andere dag weigert hij de hand van Jesse Klaver van GroenLinks.

Er is geen peil op te trekken.

De meeste PvdA-bewindslieden lijken door het campagneteam alvast met vakantie gestuurd. Mensen die eerder als rood uithangbord werden gebruikt, zoals Ronald Plasterk en Jetta Klijnsma, zijn van de lijst af en nagenoeg onzichtbaar. Achter de schermen hielpen Plasterk en naar verluidt staatssecretaris Martijn van Dam nog wel met een rollenspel bij de voorbereiding voor het Carré-debat. Maar bij het vrouwendebat van WNL liet de PvdA, de zelfbenoemde partij van emancipatie, verstek gaan. De nummer twee, Kamervoorzitter Khadija Arib, wilde liever ’boven de partijen staan’. Oei.

Intussen gaat het bij de SP al niet veel beter. De partij verwart onvrede over de bedreigde Nederlandse identiteit met onvrede over arbeidsmigratie van onderbetaalde vrachtwagenchauffeurs. De SP negeert chagrijn over immigratie, veelal uit islamitische landen. Dit levert de partij geen extra kiezers op; die worden met open armen ontvangen door de PVV. Lijsttrekker Emile Roemer, die onderworpen is aan een stevig sportschool-regime om fit te worden, weet dankzij een vleugje humor zijn draai in debatten weer een beetje te vinden. Het lijkt evenwel niet genoeg om op 15 maart enorm te verrassen.

GroenLinks doet het intussen erg goed in de peilingen, hoewel het nog valt de bezien of de partij de grens van 20 zetels zal weten te passeren. Toch kunnen de verkiezingen voor leider Jesse Klaver niet snel genoeg komen. Hij vindt campagne voeren maar zwaar, zo verklapte hij in een tv-uitzending. Bij Pauw en Jinek gaf hij zelfs aan te verwachten dat er na de verkiezingen weken aan breken ’om een beetje bij te komen’. Minister Edith Schippers, mede-onderhandelaar bij de kabinetsformatie uit 2010, schudde hem wakker: het échte werk begint pas als de campagne voorbij is.

Klavers jeugdigheid is geen argument tegen een succesvolle politieke carrière, maar zijn onderschatting van het serieuze werk in Den Haag is dat wel. Of weet hij stiekem wel dat zijn verkiezingsprogramma te extreem is voor vruchtbare coalitie-onderhandelingen?

De talkshow berekende dat de gemiddelde automobilist 1782 euro duurder uit is, als de autobelastingen van Klaver doorgang vinden. „Mensen kunnen straks niet meer met de auto, want die kunnen het niet meer betalen”, wierp Pauw hem voor. De GroenLinks-leider moest er schaapachtig om lachen.

PvdA en SP hopen dat de linkse kiezers het licht nog zien, maar die kans is klein. Na de verkiezingen zullen ze zich echt moeten afvragen hoe ze het zo ver hebben kunnen laten komen; Klavers winst geeft vooral hun onvermogen aan.