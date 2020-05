Vader laaiend: ’Moordenaar van Kim vanwege corona naar huis’

Kim Stoker uit Emmen werd op 10 februari 2013 door haar ex Arjan de G. met dertig messteken om het leven gebracht. Ⓒ Francois Wieringa

Emmen - De dader van de in 2013 met extreem veel geweld doodgestoken Kim Stoker (24) uit Emmen hoeft geen nacht meer in de cel door te brengen. Arjan de G., die twaalf jaar kreeg, mag vanwege het coronagevaar in de gevangenis naar huis met een enkelband, tot woede van vader Stoker.