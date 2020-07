‘Nederlanders, wegwezen uit Catalonië, anders heb je een probleem’

Van de Groep komt net terug uit Lloret de Mar en geeft ons een kijkje in het nachtleven daar. Ondanks dat de clubs zijn gesloten blijft de Spaanse badplaats populair onder jongeren. En hoe gaat het bij onze zuiderburen? In België loopt het aantal besmettingen op, met name in de provincie Antwerpen belanden er steeds meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Rebecca van Remoortere, verslaggever bij het Gazet van Antwerpen, heeft de laatste details.

Luister de corona-update vakantie-editie hier, hieronder of via een van de bekende podcast apps.