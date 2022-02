Kleuter (5) doodgereden in treintunnel Antwerpen

Volgens spoorwegbeheerder Infrabel is de zone waar de aanrijding gebeurde alleen toegankelijk voor spoorwegarbeiders. Ⓒ JTP

ANTWERPEN - Een kind van 5 jaar oud is maandagmiddag omgekomen bij een aanrijding met een trein. Het ongeval gebeurde in een treintunnel tussen Antwerpen-Centraal en Berchem. Kort voor de botsing was het kind als vermist opgegeven.