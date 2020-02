Storm Dennis is op komst: ’Nog forser dan Ciara’

„De voorspelling gaat een beetje heen en weer”, geeft Johnny Willemsen van Weeronline toe. „Maar als je naar de weerkaarten kijkt, is storm Dennis nog forser dan Ciara was.” Het verschil: waar Ciara ons vol trof, maakt Dennis zeer waarschijnlijk een afslag boven zee. „Hij trekt iets verder van ons af en gaat waarschijnlijk tussen IJsland en Schotland door”, legt Willemsen uit. „En doordat hij verder weg is, wordt het iets minder heftig dan afgelopen zondag.”

Toch moeten we rekening houden met stormachtige windsnelheden. „Het noordwesten van Noord-Holland heeft in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend kans op een officiële storm.” Van een officiële storm is sprake als het in een heel ’uurvak’ gemiddeld waait met windkracht negen of hoger. „Het lijkt op afgelopen zondag qua windsnelheden aan de kust. Maar de Ierse kust en de westkust van Schotland krijgen de volle laag.” Willemsen verwacht dan ook dat er weer problemen kunnen ontstaan met het vliegverkeer van en naar de Britse eilanden.

Ⓒ ANP

Dennis wordt de derde storm in een week die ons gaat bezighouden. Na Ciara hadden we in de nacht van maandag op dinsdag namelijk ook een storm, al kreeg die geen naam. Volgens nieuwe afspraken krijgen alleen ’zware stormen’, die in hun kern met windkracht tien of meer waaien, een naam. Zowel Ciara als Dennis voldoet aan die eis. De storm die in de nacht van maandag op dinsdag over het land trok, oversteeg windkracht negen niet. Daardoor ging die verzameling wind naamloos door het leven hoewel er officieel wél sprake was van een storm. Echter: niet sterk genoeg om ook een naam te krijgen.

’Uitzonderlijk warm’

Behalve een stormachtig weekeinde wordt het naar verwachting ook een ’uitzonderlijk warm weekeinde’. Omdat Dennis een groot lagedrukgebied is, wordt er vanuit het zuiden warme lucht aangevoerd. „Zaterdag wordt het twaalf tot veertien graden”, vertelt Willemsen. „En zondag kan het zelfs tot zestien graden worden in het zuiden. Normaal is het in deze tijd van het jaar zes graden.”

Overigens is er, ondanks de vele regen de afgelopen tijd, nog niet in heel Nederland een einde gekomen aan de droogte die al twee zomers lang aanhoudt. Ondanks uitzonderlijk hoge rivierstanden is het grondwaterpeil op hooggelegen gebieden, vooral in het oosten van het land, nog niet hersteld. Zo laat Waterschap Rijn en IJssel weten dat de grondwaterstand rondom Doetinchem en Eibergen ondanks de regen nog te laag is voor de tijd van het jaar. „Daar is niet voldoende om straks in het voorjaar genoeg voorraad te hebben.” Ook in waterschap De Dommel is het grondwaterpeil op veel plekken ’veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar’.