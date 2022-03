crisis Oekraïne Zaterdag 5 maart LIVE | Oekraïne: Russische troepen beschieten Marioepol nog steeds

AMSTERDAM - Het is inmiddels de tiende dag van de oorlog in Oekraïne. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne doet Europa en de wereld schudden op zijn grondvesten. Onder meer in de Oekraïense stad Marioepol wordt zaterdag flink gevochten. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.