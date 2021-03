Arrestatie na kraken Sky: ’Antwerpse topagent en bodybuilder verkocht politieinfo aan drugscriminelen’

Premium Binnenland

Groningse wijk aangeslagen na aanval op agent: ’Het was vreselijk’

„Ik zag overal politie in de straat en ook een ambulance. Het was vreselijk.” Bewoners van de wijk Helpman in Groningen reageren donderdag aangeslagen op de ernstige steekpartij, waarbij woensdagavond een agent tijdens een avondklokcontrole zwaargewond raakte aan zijn hoofd. Een andere agent raakte ...