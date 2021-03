ANTWERPEN - Donderdag werd in alle vroegte een Antwerpse hoofdinspecteur gearresteerd die tegen forse betaling politiegegevens zou hebben doorgespeeld aan de drugscriminelen. Het is de eerste arrestatie uit de „gelinkte bovenwereld”, waarop justitieminister Van Quickenborne zinspeelde. Vandaag verschijnt een deel van de 48 gearresteerden in de zaak voor de raadkamer.