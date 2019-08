Brussel wacht nog op Britse voorstellen Brexit

Frost was deze week in Brussel voor technische besprekingen, die volgende week worden voortgezet. De frequentie wordt opgevoerd naar twee keer per week. „Wij hebben altijd gezegd dat onze deur open blijft staan”, aldus de zegsvrouw.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is benieuwd naar de voorstellen. Hij sprak vrijdag in Helsinki met zijn Britse ambtgenoot Dominic Raab om daar navraag naar te doen. Een Brexit zonder afspraken zou heel negatief zijn voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Europa, herhaalde Blok. „Maar we hebben nog tijd, die moeten we wijs gebruiken.”

Den Haag

Blok gaf aan dat het probleem rond de Ierse grens niet kan worden opgelost als niet ook naar de details wordt gekeken. Aan het bestaande terugtrekkingsakkoord wordt niet getornd, zei hij over het bekende EU-standpunt.

Oud-premier Brown: Johnson rijt land uiteen

De Britse voormalig premier Gordon Brown heeft ondertussen in een toespraak hard uitgehaald naar Boris Johnson en diens voornemen het parlement langdurig te schorsen.

Tijdens een toespraak voor een Schotse denktank vroeg Brown zich af wat er na de Brexit overblijft van het Verenigd Koninkrijk. „Pas vier weken premier en Boris Johnson verscheurt niet alleen de grondwet maar rijt het land uiteen zonder plan om de mensen te verenigen”, zei Brown volgens de nieuwssite Politico.

Schotland zit volgens Brown klem tussen „twee extreme en verdelende opties.” „Schotland zit nu gevangen tussen twee vormen van nationalisme: die van Johnson, die anti-Europees is en de Schotse belangen negeert, en die van Nicola Sturgeon, die nu zo’n hardliner is dat ze voorstelt uit de Britse douane-unie en uit de Britse markt te stappen en de Britse pond wil lozen”, verwees Brown naar de Schotse premier. „Dit gaat nu over het overleven van het Verenigd Koninkrijk.”

