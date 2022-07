Smeltende landingsbanen, ingepakte bruggen, geknikte spoorrails en branden: Europa zucht onder de hitte

Premium Binnenland

Zo doorsta je de tropische hitte: ’Neem een warme douche’

Hoe doorstaan we de grote hitte? Dat is de prangende vraag, nu de temperaturen richting de 40 graden schieten. Met deze tips van het Rode Kruis en de Hersenstichting komt het goed. Je zou het niet verwachten, maar juist een warme of een lauwe douche is met dit weer beter dan een koude verfrissing