Stel moet tweeling afstaan na blunder van ivf-kliniek

Zij waren ook cliënt van het CHA Fertility Center, dat claimt een lange staat van dienst te hebben op het gebied van ivf-behandelingen. Het bedrijf wilde niet ingaan op de bizarre identiteitsverwisseling.

Geen waar voor je geld

Het benadeelde koppel zegt in de Amerikaanse media meer dan 100.000 dollar te hebben uitgegeven voor hun kinderwens. Na inlevering van eicellen en sperma begin 2018 was het resultaat vijf gezonde embryo’s, waarvan vier vrouwelijke. Twee van de vier werden met succes teruggeplaatst.

In september was de zwangerschap een feit. Niet lang daarna bleek uit een echo dat de tweeling mannelijk was. Na de geboorte kwam ook vast te staan dat de reageerbuisbaby’s geen Aziatische genen hadden en wie hun echte vader en moeder waren.