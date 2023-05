Gecontroleerde explosie na arrestatie bij Buckingham Palace

Agenten bij Buckingham Palace eerder op de dag. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

LONDEN - Bij Buckingham Palace in Londen is een man opgepakt die patronen zou hebben gegooid naar de officiële residentie van de Britse koning. Niet lang daarna is een „gecontroleerde explosie” in de buurt van Buckingham Palace gehoord, melden Britse media.