‘Twitter is partijdig bij factcheck Trump’

Verder gaat het in de podcast uitgebreid over de nieuwe Netflix-documentaire over de overleden miljardair en 'sexual predator' Jeffrey Epstein, het toeslagen-schandaal bij de Belastingdienst en een geliefde culturele ontmoetingsplek op Scheveningen die dreigt te verdwijnen. Ook blikken we vooruit op 1 juni als de terrassen, theaters en middelbare scholen weer opengaan. Duk verwacht een ‘volstrekt onmogelijke situatie’.

Luister In het land van Wierd Duk hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcastkanaal.