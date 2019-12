Station Amsterdam Sloterdijk ontruimd om dreiger met explosief

Volgens de NS rijden er minder treinen vanaf het station. „Door inzet van hulpdiensten is het momenteel niet mogelijk om het station te betreden.” De NS laat weten dat het tot ongeveer 13.30 uur zal duren.

Zwaarbewapende agenten hebben een reiziger uit de trein gehaald, vertelt een ooggetuige. Een aantal treinreizigers vertellen dat ze de trein waarin ze zaten zo snel mogelijk moesten verlaten en direct het station uit moesten.

Omstander en reizigers werden weggestuurd. Mensen moeten ’zo ver mogelijk’ bij het station vandaan. „Move away from the station”, schreeuwt medewerker.

Inmiddels is het station weer vrijgegeven.

