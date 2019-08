Oud-verzetsman Harry Cohen (99) overleden

Harry Cohen en zijn vrouw Sieny. Ⓒ TELEGRAAF

AMSTERDAM - In zijn woonplaats Amsterdam is donderdag verzetsstrijder Harry Cohen overleden. Hij was 99 jaar. Cohen overleed een half jaar na zijn vrouw Sieny Cohen-Kattenburg, die ook actief was in het verzet. Het echtpaar was 75 jaar getrouwd. Dat heeft uitgeverij Amphora Books gemeld.