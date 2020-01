Cel geëist tegen haatvlogger voor ontucht met meisje (15)

O., een zelfbenoemd opiniemaker, werd omstreden nadat hij had opgeroepen om Israëlische toeristen in Nederland in elkaar te slaan. Die oproep leidde tot een aangifte wegens opruiing maar ook tot een uitnodiging erover in talkshow Pauw te praten.

De vlogger moest zich dinsdag in de rechtbank in Lelystad verantwoorden omdat hij in september 2018 in zijn woning in Hilversum seks had met een meisje uit Nijmegen van vijftien. „Ik dacht dat ze 23 was”, zei hij tegen de rechters. Ook maakte hij een naaktvideo van haar. In een getapt telefoongesprek zei O. te hopen dat ze meerderjarig is, „anders heb ik een probleem.” Bovendien zei hij tegen een ander dat ze wel kinderachtig klonk.

Het Openbaar Ministerie wil ook dat O. zich niet in zijn vlogs uitlaat over het slachtoffer of over de strafzaak.