Ontploffing bij woning in Hilversum, een bewoner naar ziekenhuis

Politie aanwezig bij de woning. Ⓒ Caspar Huurdeman Fotografie - Baarn

HILVERSUM - Bij een huis aan de Stephensonlaan in Hilversum vond zaterdagmiddag een ontploffing plaats. De ruiten van de woning zijn gesprongen. Volgens de brandweer was een van de bewoners binnen bezig met spuitbussen en is het drijfgas dat daarin zit ontploft. Er is geen brand uitgebroken.