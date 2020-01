School in Nijmegen ontruimd om ’man met wapen’

Het Technovium in de Gelderse stad Nijmegen werd donderdag ontruimd. Archieffoto. Ⓒ Wikimedia

NIJMEGEN - De politie heeft donderdagmiddag een school voor technisch onderwijs in Nijmegen ontruimd omdat er iemand met een wapen zou rondlopen in de school. Na aanhouding bleek dat het om een 25-jarige man ging die een nepwapen bij zich had.