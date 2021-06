Geruzie om afstandsbediening mondt uit in steekpartij

De 54-jarige Christopher Glynn is maandag vanwege het geweld aangehouden. Agenten werden naar het appartement opgeroepen en troffen daar het slachtoffer buiten aan. Hij was geraakt in zijn linkerarm en been, melden Amerikaanse media.

Intussen bleek de dader nog gewoon in het huis te zijn. De man zat op de bank met een zwaard en een houten schede naast zich. Hij bekende de aanval direct en zei dat de man nog geluk had dat hij hem niet beter had geraakt.

Onder de tafel drinken

Het slachtoffer verklaarde in het ziekenhuis dat de twee hadden zitten drinken. Ze kregen op een gegeven moment ruzie omdat de verdachte de afstandsbediening van de televisie ’alleen maar voor zichzelf’ hield.

Glynn is aangeklaagd voor een aanval met een dodelijk wapen. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.