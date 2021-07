Ex-zakenman Rudi Dekkers moet alsnog drie maanden de cel in

Dekkers werd in 2001 wereldnieuws toen bleek dat twee vliegtuigkapers, die op 11 september de Twin Towers in New York invlogen, in zijn vliegschool in Florida waren opgeleid. Dekkers stelt dat hij door de reputatieschade alles kwijt is geraakt en met de opbrengst van de cokesmokkel een nieuw leven probeerde op te bouwen.

Dekkers werd op 11 april 2019 op Schiphol gepakt met 118 doorgeslikte bolletje cocaïne. Hij werd dezelfde maand veroordeeld tot 7 maanden cel waarvan twee voorwaardelijk. Tijdens een weekeindje verlof wist hij na vier maanden cel te ontsnappen naar de Dominicaanse Republiek, waar hij momenteel nog steeds verblijft.

’Leven na 9/11 verwoest’

Via zijn advocate Esther Vroegh liet Dekkers zich verontschuldigen dat hij niet bij de zitting was omdat er ’problemen waren met een vliegticket’. Wél werd namens hem door zijn advocate een uitgebreide verklaring voorgelezen.

Hij liet weten dat plotselinge ziekte bij zijn vriendin hem ertoe bracht om zijn straf niet uit te zitten en het land uit te vluchten: „Mijn leven is na de aanslagen in 2001 verwoest, maar daar verschuil ik me niet achter en neem zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de foute keuzes die ik heb gemaakt. Wat ik wel wil zeggen is dat ik toen ik berooid in Nederland terugkwam van niemand hulp kreeg. De gemeente Ede weigerde mij een uitkering omdat ze ervan uit gingen dat ik ergens wel geld achter de hand zou hebben. Niet waar, ik was totaal berooid.”

Zijn advocate voegde eraan toe dat hij de fouten uit het verleden wil rechtzetten. Daarop reageerde de rechter met: „Daar hij heeft hij dus de afgelopen twee jaar de tijd voor gehad, maar geen enkele actie toe ondernomen.”

’Aan geen voorwaarde voldaan’

De officier van justitie eiste dat Dekkers bovenop de maand die hij door zijn ontsnapping niet heeft gezeten, ook de twee maanden voorwaardelijke celstraf moet uitzitten. „Hij heeft in zijn proeftijd van twee jaar aan geen enkele hem opgelegde voorwaarde voldaan, geen contact gehad met de reclassering en ook niet - zoals was opgelegd - zijn financiële problemen opgelost.” De rechter volgde de officier in die redenering en dat betekent dat Dekkers bij terugkeer in Nederland drie maanden moet zitten.

Direct na het vonnis belde Esther Vroegh met haar cliënt in de Dominicaanse Republiek: „Hij weet dat de rechtbank niet veel anders kan dan tot deze uitspraak te komen. De heer Dekkers is bereid om in Nederland zijn straf uit te zitten. Dan wordt ook zijn internationale signalering opgeheven en kan hij weer vrij zijn familie in Nederland bezoeken.”