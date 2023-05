Premium Het beste van De Telegraaf

Helden die hier zijn begraven hebben gevochten voor onze vrijheid Op Margraten geldt: eeuwige zorg en er iedere dag alles aan doen om respect te betuigen

Jason Bordelon, directeur begraafplaats Margraten Ⓒ KUIT, JEROEN

Het voelt, geeft Jason Bordelon toe, wat ongemakkelijk om over zijn werkzaamheden op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten te vertellen. „Kijk hier achter me”, zegt de superintendent. „Het werk dat we hier doen heeft alles met hen te maken. Zij zijn de helden, de mensen die vaak op jonge leeftijd hebben gevochten voor de vrijheid hier.” Bordelon draagt vooral achter de schermen het respect uit dat zijn landgenoten, gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, verdienen.