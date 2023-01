Dodental door ongeregeldheden in Peru loopt op

Op zaterdag vielen op dezelfde plek gewonden nadat demonstranten de luchthaven probeerden te bestormen. In Peru is het onrustig sinds oud-president Pedro Castillo werd afgezet. Betogers eisen dat zijn opvolger Dina Boluarte aftreedt, nieuwe verkiezingen en dat ex-president Castillo uit de gevangenis wordt vrijgelaten.

Sommige lichamen van de dodelijke slachtoffers in Juliaca vertoonden kogelwonden, meldt een lokale gezondheidsfunctionaris. In video's die op sociale media rondgaan zijn geweerschoten te horen. In de luchthaven van Juliaca zouden 28 gewonde politieagenten op evacuatie wachten. Duizenden betogers zouden de luchthaven en een politiekantoor hebben willen innemen.

De gebeurtenissen op maandag brengen het dodental door de onlusten op 39. "We vragen dat geweld door ordehandhavers wettig, noodzakelijk en proportioneel is en we dringen er bij het openbaar ministerie op aan om snel onderzoek te doen om de feiten op te helderen", schrijft de ombudsman op Twitter.