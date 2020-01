Vijf verdachten cokebende voor rechter in Rotterdam

De cocaïne was afkomstig uit Brazilië, Colombia en Panama. Justitie beschouwt Bridjanand ‘Opa Frits’ B. als een van de kopstukken van de ’drugsbende’. Ook een belastingambtenaar, Willem P., moet verschijnen vanwege het verstrekken van vertrouwelijke gegevens aan derden in zijn functie bij de Belastingdienst. Voor de gigantische zaak zijn in totaal tien dagen uitgetrokken, uitgesmeerd over de rest van de maand.

