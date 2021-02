Ook in het Amerikaanse Broomfield vallen brokken vliegtuig uit de lucht

Volgens de hulpdiensten van de plaats in de staat Colorado zijn er nog geen meldingen binnengekomen over gewonden. En als je de grootte van de onderdelen ziet, is het een klein wonder dat het hoogstwaarschijnlijk met een sisser is afgelopen.

Tekst loopt door onder de tweet.

Zaterdag kreeg de politie meldingen uit verschillende wijken van de stad van mensen die stukken van een vliegtuig hadden gevonden. Het grote ronde brokstuk dat bij iemand in de tuin plofte, lijkt afkomstig van een vliegtuigmotor. Volgens de plaatselijke politie had het vliegtuig motorproblemen.

Volgens de politie heeft de piloot het toestel veilig aan de grond weten te zetten op Denver International Airport. Volgens CNN gaat het om een toestel van United Airlines dat op weg was naar Honolulu vanuit Denver. Het toestel moest volgens de Amerikaanse nieuwszender terugkeren naar Denver International Airport vanwege motorproblemen.

Volgens een getuige die het toestel zag, vloog het vliegtuig over met een brandende motor. Een andere getuige sprak over een explosie in de lucht.

De politie van Broomfield roept mensen die brokstukken vinnen bij hun huis of in de tuin om zich met spoed te melden.