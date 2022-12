Familie: verdwenen kajakker Arjen Kamphuis niet ontvoerd door CIA

Kamphuis’ verdwijning riep na 20 augustus 2018 direct vraagtekens op. Zijn kajak werd teruggevonden maar het lichaam van de 47-jarige it’er bleef spoorloos. Er lagen drie verschillende scenario’s op tafel: een misdrijf, ongeval of een vrijwillige verdwijning. De politie hield het op een ongeluk.

Vrienden en bekenden hielden het gevoel dat er iets niet klopte. De geheimzinnige kanovakantie van Kamphuis hing aan elkaar van de ongerijmdheden. Kamphuis had gezegd dat hij naar Spitsbergen ging, niet naar Noord-Noorwegen. De aankoop van een dure vouwkajak verzweeg hij. Hotelboekingen leken te wijzen op het creëren van een dwaalspoor. Getuigen beweerden bovendien dat ze hem dagen na de verdwijning nog levend hadden gezien.

Zijn goede vriendin, de activiste Ancilla van de Leest, stelde op televisie dat haar vriend was verdwenen in de buurt van ’een vrij belangrijk security-centrum van de NAVO’ en zijn telefoon straalde op de dag van de verdwijning een zendmast in de buurt van die plek aan. Iemand schakelde zijn telefoon tien dagen na de verdwijning aan in Zuid-Noorwegen om de simkaart te vervangen door een Duits exemplaar.

Ontvoerd

Zou Kamphuis zijn ontvoerd door een Amerikaanse veiligheidsdienst? Wilde hij zelf van de radar verdwijnen uit angst daarvoor? Als ’hacktivist’ hield de Groninger zich bezig met de zaak rond klokkenluider Edward Snowden, die geheimen had gestolen van inlichtingendienst NSA. Hij spande zich in voor het afschermen van privacygevoelige gegevens van burgers tegen overheden. Bovendien onderhield hij contact met Wikileaks-oprichter Julian Assange, aan wie de CIA de oorlog had verklaard.

Zo ontstonden complottheorieën. De thriller Van de radar op van Frank van Zwol verkende de mogelijkheid van een sinister plot. In juni ging bij Videoland de documentaireserie Ze weten alles van je online, waarin ook het verdwijningsmysterie van Kamphuis centraal staat. De tentoonstelling Into nothingness - The disappearance of Arjen Kamphuis koos ook de invalshoek dat er meer aan de hand was dan een watersportongeval.

Crowdfunding

De nabestaanden zetten een crowdfunding op om een particulier onderzoek te laten uitvoeren. Met Van de Goot bekeken ze de hele route, ze lieten drijvers los om de stroming in de fjord te bestuderen en onderzochten de oevers.

Of Kamphuis zelf van de radar wilde verdwijnen zullen we nooit weten. Maar de conclusie van de onderzoeker is wel dat het ongeluksscenario aannemelijk is en dat de samenzweringstheorieën vooralsnog van tafel kunnen. De hacktivist kan in het water zijn geraakt en door de stroming meegevoerd naar zee, terwijl zijn spullen bleven drijven op de plaats waar ze werden gevonden. „De stroming op die plek is erg verraderlijk, mocht men daar te water te komen is het goed mogelijk in de sterke onderstroming verstrikt te raken. Daar komt nog eens bij dat de plek van aanmeren een spekglad en steil gebied is, en er dus eigenlijk überhaupt niet aan wal te komen is.” Kamphuis is dus hoogstwaarschijnlijk onderkoeld geraakt en verdronken. Zijn lichaam zal dus vrijwel zeker nooit meer worden gevonden.

Zendmast

Dat zijn telefoon contact maakte met de zendmast bij het voormalig NAVO-afluistercentrum is ook te verklaren omdat die hoger ligt dan meer dichtbij gelegen zendmasten.

„We blijven zeker nog met vragen achter”, schrijven de nabestaanden. „Zo blijft het gissen waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt rondom zijn reis. Echter zullen we ons er nu ook met veel verdriet bij moeten neerleggen dat we hier waarschijnlijk nooit antwoord op zullen krijgen.”