Brand in de Jordaan: een dode en meerdere woningen ontruimd

AMSTERDAM - Bij een brand in een woning in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 04.40 uur uit in een portiekwoning in de Tuinstraat in de Jordaan. Meerdere woningen zijn korte tijd ontruimd, meldt de politie.

© Inter Visual Studio/ Kyrlian de Bot Bij een brand in een woning in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag iemand om het leven gekomen.