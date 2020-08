Parijs stuurt marineschip vanwege spanningen met Turkije

Het ministerie van Defensie meldde dat dit een onderdeel is van de plannen de militaire aanwezigheid in dat gebied uit te breiden.

De spanningen tussen Griekenland en Turkije lopen daar op als gevolg van Turkse projecten om naar olie en gas te zoeken onder de zeebodem. Turkije claimt grote stukken zeebodem als exclusief onderdeel van het continentale plat van Turkije. Griekenland stelt dat Turkije binnendringt in wateren die of Grieks zijn of tot de Griekse invloedssfeer moeten worden gerekend.

President Macron heeft Turkije eerder deze week opgeroepen op te houden met het zoeken naar olie of gas in wateren die omstreden zijn. Vrijdag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bijeen om onder meer over de spanningen met Turkije te praten.